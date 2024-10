Foggia: dopo l'addio di Capuano richiamato richiamato Brambilla, ma lui rifiuta e si dimette

Getty Images

Nuovo capitolo nell'intricata vicenda che riguarda la panchina delDopo l'addio di, i rossoneri avevano deciso di richiamare Brambilla, ex allenatore della Juventus Next Gen e precedentemente a capo della squadra pugliese, in un momento delicato. Sul tavolo una proposta specifica: ritorno sulla panchina del Foggia, ma alle condizioni che il tecnico accettasse di lavorare con lo staff di Capuano.- Una proposta che non è stata accettata da. A renderlo noto è stato il Foggia con un comunicato:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver convocato il tecnico Massimo Brambilla per valutare un suo ritorno sulla panchina rossonera. Tuttavia, quest’ultimo ha rifiutato l’incarico e di conseguenza ha rassegnato le sue dimissioni che il club rossonero ha accettato senza riserva".

- Ad allenare il Foggia nella prossima partita con il Cerignola, match in programma giovedì 31 ottobre allo Zaccheria (ore 20.45) e valido per la 12esima giornata del Girone C di Serie C, sarà, vice di Capuano. La nota del club: "La squadra, in vista dell’imminente match con il Cerignola, è affidata temporaneamente a Mister Zangla".