C'è Belgio-Slovacchia, Skriniar: "Ho scritto a Lukaku, all'Inter ho capito quanto è difficile marcarlo"

AFP via Getty Images

oggi si troveranno uno di fronte all'altro nella gara inaugurale del gruppo D degli Europei 2024 in Germania nella super-sfida Belgio-Slovacchia. I due si conoscono fin dai tempi Il difensore dell'Inter e in conferenza stampa il difensore oggi al Paris Saint-Germain ha avuto parole d'elogio per l'ex compagno."È un ottimo giocatore. È fisico, molto veloce e fa gol. Siamo stati compagni tre anni, ho potuto provare in allenamento quanto sia difficile giocarci contro"."Ci siamo scritti qualche giorno fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Lui non vede l'ora quanto me, sarà sicuramente una bella partita".

"Avremo molti duelli, è ancora un giocatore forte. Mi aspetto di trovarlo nella forma migliore".