all'epoca dei fatti direttore dell'area tecnica del Milan in scadenza di contratto da neo-campione d'ItaliaDue momenti molto significativi della storia recente rossonera, accomunati da un tema su tutti:per dare concretamente seguito ai propositi - prima di Elliott, oggi di RedBird - di riportare il Milan agli antichi fasti. Più investimenti, più soldi e un'apertura maggiore ai colpi da effetto, piuttosto che l'insistenza sulle scommesse su giovani promesse, se davvero si desidera che agli importanti risultati economici raggiunti negli ultimi mesi arrivino quelli, altrettanto importanti, sul campo.e l'incredibile exploit della passata stagione avrebbe meritato un'analisi più approfondita da parte di tutte le componenti. Perché se il rinnovo di Leao è un fondamentale punto di ripartenza per il futuro prossimo e a medio termine,A maggior ragione se dopo un'annata ben al di sotto delle aspettative.che ha portato il Milan di oggi in condizioni psico-fisiche disastrose. A fortissimo rischio di eliminazione dalla Champions dopo essere stato scherzato dall'Inter nella semifinale di andata e, salvo interventi della giustizia sportiva nei confronti della Juve, ad oggi fuori dall'Europa che conta anche attraverso il piazzamento in campionato., che al contrario nelle precedenti stagioni era stato uno dei principali punti di forza di questo Milan. I conti non tornano sotto tanti punti di vista, daed un ingaggio aumentato sino agli attuali 4,5 milioni di euro che rischia di creare qualche problema nel momento in cui qualcuno dovesse cambiare idea sul suo operato alla luce dei recenti risultati.E poi, per ultimo ma non per questo di minore importanza,, meno forti e "violente" nei toni e nei contenuti rispetto a quel famoso 27 maggio 2022 ma sempre pungenti quanto basta nei confronti della proprietà.ma che lo ha comunque indotto a sposare di nuovo un progetto che pare procedere in una direzione diametralmente opposta rispetto alla sua? Tante domande, tanti interrogativi per provare a comprendere come del Milan campione d'Italia non esista più traccia. Ora servirebbe qualche risposta.