Non è un gran momento per il Milan. La squadra arriva da due 0-2 consecutivi tra l'andata della semifinale di Champions con l'Inter e la gara di ieri con lo Spezia, dopo la quale c'è stato un confronto tra la squadra e gli ultras presenti al Picco. Oggi un gruppo di tifosi si è presentato a Milanello per sostenere la squadra in vista dell'Euroderby di ritorno in programma martedì prossimo. Pioli sa che non si può più sbagliare, l'allenatore chiede concentrazione massima alla squadra e secondo quanto riporta Sky Sport il Milan rimarrà in ritiro a Milanello fino al giorno della partita.



MILAN A RAPPORTO DAGLI ULTRAS, LA PROCURA FEDERALE VUOLE VEDERCI CHIARO



IN CAMPIONTO - Dopo il ko di ieri l'allenatore ha già voltato pagina, la squadra ricomincerà a lavorare con la testa proiettata alla sfida contro l'Inter consapevoli che ci sono due gol da recuperare dalla sfida d'andata. In campionato i rossoneri sono quinti a -4 dall'ultimo posto utile per andare in Champions. A tre giornate dalla fine, Giroud e compagni la prossima settimana affronteranno la Sampdoria già retrocessa, al penultimo turno il big match con la Juve e il campionato si chiuderà con la gara interna contro il Verona.



INTER-MILAN A TURPIN, L'ARBITRO CON CUI INZAGHI E PIOLI NON VINCONO MAI