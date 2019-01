Che fine ha fatto? Dopo l’esperienza conclusasi in giugno come tecnico dei giovanissimi regionali del Samagor, si erano perse un po’ le tracce dell’ex giocatore, tra le altre, di Lazio ed Inter. Ma invece la redazione de IlBianconero.com lo ha stanato fino in Brasile, dove è tornato a vivere da circa due settimane, per parlare non soltanto della sua attuale professione ma anche dell’incombente Lazio-Juventus.