: questa è stata la settimana che non solo ha portato alla sfida alla Juventus, ma anche quella che ha aperto a una possibile cessione del club nerazzurro, impensabile fino a poco tempo fa. L'emergenza coronavirus ha aperto a scenari diversi rispetto a quelli che erano i programmi iniziali, e a tutto ciò vanno abbinate le restrizioni del governo dia investimenti privati. Il fondo BC Partners, che ha l'esclusiva per trattare coi nerazzurri, valuta la possibilità di investire nel club nerazzurro , ma, come scrive la Repubblica, sullo sfondo ci sono altri gruppii, come Eqt, Arctos Sports Partner, Ares Management Corporation. E per quanto riguarda la famiglia Zhang, dice la sua Massimo, ex patron dell', a la Repubblica: "Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per il valore dell'Inter".