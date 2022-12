Il trustee dellaGianluca Vidal è ancora in attesa di un segnale concreto per la cessione del club. I, promessi per l'ennesima volta alcuni giorni fa,e il deposito sul conto escrow è l'unico atto concreto a cui si possa dare credito. Nel frattempo, domani scadranno le misure interdittive di Ferrero, tra le quali il divieto di ricoprire incarichi sociali, e il Viperetta sembra intenzionato a rientrare dalla finestra in un modo o nell'altro in società.A proposito di cessione, l'ormai celebre trust, salutato da qualcuno a suo tempo come un possibile acceleratore delle operazioni di cessione, ha in realtà l'esito opposto, ossia diNegli ultimi giorni comunque scrive Il Secolo XIX si starebbe muovendo un fondo riconducibile al finanziere Alessandro. Il gruppo starebbe accelerando la verifica dei conti per arrivare a proporre, nei prossimi giorni, un'offerta vincolante. Difficile, se non impossibile, cherichiesti dal trust per sanare i problemi finanziari del gruppo Ferrero.