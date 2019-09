Da oggi, ogni giorno può essere quello buono per ricevere la proposta definitiva di acquisto per la. Ieri, complice la partita con la Fiorentina, non ci sono stati contatti tra il gruppo Vialli e Vidal (il commercialista di Ferrero) ma ormai il conto alla rovescia è partito. A proposito di, l'ex bomber si troverebbe a Cremona, mentre Dinan è negli U.S.A., con Knaster e Zanetton individuati a Londra.Ieri in Italia c'erano alcuni, che sta acquistando per 13 milioni un complesso a Galzignano - il consulente di Dinan è Gianfranco Paparella - ma si tratta di un'operazione slegata dalla Samp, anche perchè nel club blucerchiato Dinan interverebbe a titolo personale. Secondo Il Secolo XIX comunque oggi e domani potrebbero essere giornate calde per la ricezione dei famosi numeri da apporre nella bozza contrattuale già consegnata tempo fa, ma ci sono alcuni problemi ancora da risolvere. Ferrero ad esempio chiedee i dividendi deliberati e non incassati. Resta da fissare anche la, ossia da quale cifra i debiti futuri non previsti dal contratto resteranno a carico del Viperetta.Ci sarebbe pure un altro aspetto di cui tenere conto. Dinan e CalcioInvest vorrebbero, seguendo l'ordinamento giuridico anglosassone, ossia basato sulle sentenze e precendeti, mentre Ferrero starebbe spingendo per registrare il contratto in Italia, secondo diritto scritto e normazione legislativa.Vialli nel frattempo continua a, dopo aver già interpellato per il suo staff futuro i vari Branca, Invernizzi, Pagliuca e Cerezo. L' 'operazione nostalgia' per il Doria però potrebbe non essere finita qui , anche se la cordata Vialli pare intenzionata a concludere la stagione con l'attuale staff societario nei settori chiave.