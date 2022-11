Non arriveranno oggi, come promesso qualche giorno fa, i soldi della presunta cordata Al Thani per laattesi in una prima tranche in data odierna e come secondo blocco lunedì. A spiegare la situazione a Tuttosport è il mediatore Francesco, che spiega i motivi dell'ennesimo rinvio così:. Spendiamo dei soldi per fare delle operazioni e portarle a termine. Ci siamo incontrati a Ginevra nei giorni scorsi. Il procuratore dello sceicco Imad Aounallah, ha definito che io sono il responsabile per l’Italia degli Al Thani. Il nostro partner è Francesco Console,Questa è la strategia. Prima Al Thani comprerà il club, poi subentrerà la famiglia reale».E i soldi? "Nell’escrow metteremo tutti i soldi. Su un conto dedicato abbiamo messo una parte della somma. Poi ne arriveranno altri e chiuderemo la partita. Il trustee Vidal attende di vedere quello che abbiamo dichiarato.Non mi voglio più sbilanciare. Sui tempi ci sono tanti fattori. Voglio ringraziare il dottor Vidal che è stato serio ad accompagnarci in questa avventura»."Ci tengo a dire che. Io vivo tra Parigi e Ginevra. Faccio il produttore all’estero perché l’Italia non mi interessa. Sto facendo questa operazione perché sono amico di Ivano Bonetti, una follia che faccio con il cuore" prosegue Di Silvio. Vialli con Pallotta? Non mi risulta".Di Silvio poi si sfoga per l'ennesima volta: "Faccio questa cosa perché sono frustrato di non poter fare le cose che si fanno all’estero anche in Italia.E secondo molti non è possibile che un ragazzo serio come me possa portare Al Thani. Questa è la mia libidine. Sono ben visto da certi personaggi. Vi dico di più, ho vinto anche un Leone d’oro alla carriera. Non so nemmeno se andrò a ritirarlo a Venezia. Lo sceicco?