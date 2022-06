Continuano ad accumularsi le voci su una possibile cessione della, tra rumors di interessati, possibili acquirenti e soggetti accostati al club. Dopo la smentita da parte di Pallotta, rilasciata a Calciomercato.com , anche da parte della società blucerchiata arrivano smentite per quanto riguarda il nome dell'ex presidente della Roma.Secondo Tuttosport, invece, ci sarebberoattualmente particolarmente avanti nella trattativa. Uno in particolare, riconducibile agli U.S.A., già con interessi nel mondo del calcio, si troverebbe in pole in questo momento. Addirittura, stando al quotidiano, a breve dovrebbe essere presentata unasul tavolo di Vidal. La concorrenza sarebbe quella di una cordata di matrice araba che avrebbe già superato tutti gli step.Confermato invece l'interesse dell'imprenditoreinsieme ad Ivano Bonetti, che si sarebbero mossi assieme ad un altro fondo arabo non meglio specificato. I due, però, non avrebbero ancora superato i primi filtri per il momento.