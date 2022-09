Nuovi aggiornamenti in merito alla nebulosa vicenda della cessione della, che secondo l'imprenditore barese Francesco Di Silvio sarebbe nel mirino dello sceicco Al Thani, pronto ad acquistare il club addirittura senza due diligence. A confermare le indiscrezioni era stato lo stesso Di Silvio , ma la vicenda lascia parecchi dubbi e perplessità.In particolare, è Primocanale a sollevare alcuni interrogativi, primo tra tutti lanon proprio diretta del potenziale compratore della Samp rispetto alla famiglia Al Thani. Ulteriori dubbi sorgono per il fatto che la lettera recapitata all'Ansa attribuita al mediatore di Al Thani e tradotta, pare, dall'arabo da Di SIlviodella Samp, ma solo ai mezzi di informazione. Altri punti non chiari, il disinteresse ad imbarcarsi in una, ossia l'analisi dei conti approfondita (operazione con costi notevoli), l'assenza di unannunciato da Di Silvio e i ritardi nel consegnare lanecessaria per essere presi in considerazione da Vidal.In un altro pezzo poi l'emittente genovese pubblica un altro dettaglio. Mehdi Hani, mediatore tunisino dietro alla lettera all'Ansa, scrive in qualità di rappresentante della societàcon sede in rue du Fort Barreau 15 a Ginevra. Si tratta di una vera e propria scatola vuota, come certificato da Creditsafe, provider di 'business information' molto noto e affidabile. Ebbene la società di valutazione d'azienda attribuisce a questa società un rating pari a D, in una scala da A ad E. La solvibilità della MH Partners è. Inoltre, la descrizione parla di un'accresciuta probabilità die la voce relativa alla 'latest turnover figure' , ossia l'ultimo dato di fatturato, non risulta. In pratica, non sono stati registrati ricavi.La replica dinon si è fatta pregare, ed è arrivata a mezzo social. In un commento su Facebook, l'imprenditore cinematografico barese scrive "Beh Primo Canale non ho mai offeso come fanno loro, li ho paragonati ai giornalisti de Le Monde, grandi ricercatori bravi a fare radiografia persino la Federal Reserve li nominerà come massima agenzia di comunicazione.“ultimocanale” primo nella vita". Ma non solo, su altre pagine Facebook, Di Silvio rincara la dose: "Perché sono troppo grandi poi scusa Davide - scrive rispondendo ad un tifoso - un Channel così ai tempi era impegnato sulla campagna elettorale di Biden come facevano ad occuparsi di Ferrero dai su Davide eh anche te".Il concetto viene ripreso più volte: "Ma dai vuoi mettere Le Figaro Ansa con primo ed ultimo canale? Dai ragazzi questi sono a livello mondiale guarda il fatturato presto si quotano al grifone". C'è spazio anche per una promessa, sempre in risposta ad un commento su Facebook: "".