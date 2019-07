Alcune dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente dellaMassimohanno nuovamente acceso i riflettori sulla vicenda. Il numero uno blucerchiato, interessato ad acquistare la squadra siciliana, si era ritirato dal bando per l'acquisto della società rosanero a causa dei rigidi paletti imposti dal sindaco Orlando: il nuovo proprietario del club infatti non dovrà avere condanne o precedenti, né potrà essere a capo di un'altra società.Già però, come potrà Ferrero formulare un'offerta senza neppure partecipare al bando? Stando all'edizione genovese de La Repubblica secondo le indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Ferrero, il Viperetta sarebbe convinto del fatto che. A quel punto, il patron potrebbe presentare garanzie tali da 'costringere' il sindaco a chiudere un occhio sugli altri vincoli.Difficile dire se la vicenda andrà realmente così, ma a Palermo sembrano convinti che Orlando possa chiudere più facilmente un occhio sulla questione dei precedenti penali, piuttosto che su quella della. Questo aspetto apre un altro scenario,ossia quello della possibile cessione del club doriano, con Vialli che resta sullo sfondo. A breve infatti è attesa la nuova, definitiva offerta ufficiale, quella che potrebbe portare alla fumata bianca.