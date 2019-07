Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa , con cui Massimoannunciava di essersi ritirato dalla corsa al, senza partecipare al bando, il sogno del presidente delladi guidare la squadra rosanero non sembra affatto essersi sopito. Anzi, il patron doriano sarebbe ancora pronto a scendere in campo per la squadra siciliana.Il Viperetta ne avrebbe parlato a lungo con consiglieri, procuratori e amici personali. Una versione confermata a stadionews.it anche da una fonte che preferisce rimanere anonima. "​Guarda che Ferreronon si è... arreso e anzi è pronto a un'offerta irrinunciabile" riporta il sito.A quel punto il portale specializzato nelle vicende del Palermo ha contattato direttamente Ferrero, che ha ammesso di non essersi ancora rassegnato: "" ha glissato il Viperetta. Segno che evidentemente l'interesse resta. Ferrero sarebbe pronto a mettere nero su bianco un'offerta allettante, in grado di compensare i punti deboli della figura dell'attuale presidente blucerchiato rispetto al bando. L'offerta potrebbe essere ancora più interessante se Ferrero dovesse riuscire a vendere la Samp in tempi brevi.