Nella giornata di ieri si attendeva, da parte del gruppoe della, un comunicato per annunciare la prosecuzione della trattativa per la cessione del club. Alla fine la tanto attesa nota non è arrivata, perchè risultava troppo complicato emetterla in tempi brevi. Le complessità erano dovute ai due magnati Dinan e Knaster. Dietro ad ogni iniziativa dei due miliardari c'è un controllo maniacale da parte dei rispettiv, che a certi livelli sono sparsi per il mondo, a fusi orari differenti. Troppo complicato mettere insieme in breve tempo un comunicato scritto e congiunto insieme alla Holding Max di Ferrero.Nonostante ciò, dagli U.S.A. sarebbe arrivata a Vidal, commercialista del Viperetta, una mail formale di prosecuzione della trattativa, anche senza l'esclusiva. Secondo Il Secolo XIX la tanto attesa offerta non sarebbe arrivata entro il 30 a causa di, che mantiene comunque la bocca cucita a causa della clausola della 'confidentiality'.L'offerta comunque dovrebbe essere pronta, e potrebbe essere finalizzata. Ferrero non vuole neppure prendere in considerazione l'eventualità che si tratti di un'offerta al ribasso, perchè significherebbe chiudere i rapporti. Il pallino comunque adesso è nelle mani del gruppo Vialli, che sta scegliendo le tempistiche ed è convinto di avere in mano ormai Ferrero, e che il presidente blucerchiato cederà qualcosina dalle sue iniziali richieste.