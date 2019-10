L'attesa offerta da parte del gruppo Vialli per l'acquisto dellanon è arrivata. Ieri scadeva l'esclusiva concessa da Massimo Ferrero agli imprenditori, ma la cordata non ha concretizzato una proposta. Si è trattato di una giornata febbrile, il silenzio del pool di investitori sarebbe strategico e disegnato dallo stesso(è lui che traccia le mosse del gruppo, più di Dinan).Vialli e Zanetton avrebbero trattato con Vidal - il commercialista di Ferrero - per ottenere un, per una o due ulteriori settimane. Una richiesta che dovrebbe essere assecondata dalla Sampdoria. Inoltre le parti si sarebbero confrontate anche sui toni di un comunicato , che secondo Il Secolo XIX dovrebbe essere diramato oggi.