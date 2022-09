Non c'è solo il gruppo di Francescointeressato all'acquisto della. A confermare la presenza di altri soggetti è stato il trustee Gianluca, attualmente incaricato della vendita della società blucerchiata: "Ci sono" ha detto il commercialista a Sampnews24.com.Sul tavolo di Vidal, attualmente, ci sarebbero due proposte, entrambe però prive delle garanzie richieste: "Offerte pervenute da quella araba e da una anglofona, ma entrambe ad ora. Se ci sono anomalie? Non ipotizzo nulla né giudico, attendo i fatti e verifico con gli advisors incaricati" ha aggiunto Vidal. Di Silvio ha fatto sapere che a breve dovrebbe arrivare la documentazione richiesta dalle banche per l'acquisto del club.