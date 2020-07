Luigi Bonanno ha vinto la Challenge TrequARTISTA. Come premio tutta la squadra Special dell'Oratorio Lainate potrà assistere a un allenamento della Nazionale Italiana del ct Roberto Mancini presso il centro tecnico federale di Coverciano.



L'allenatore Marco Casè ha dichiarato al sito ufficiale della Figc: "Luigi non ha il cellulare, così ho chiamato suo papà per informarlo della vittoria. Lui era con la mamma a Milano, ha iniziato a correre e a urlare per tutto il Castello Sforzesco, non si fermava più e non riusciva a trattenere la felicità. Poi sono andato a casa sua per fare il video messaggio di ringraziamento, lì ci siamo abbracciati ed è scesa qualche lacrima".







"In questi mesi abbiamo fatto allenamenti on line, organizzato video-attività e abbiamo cercato di seguire tutti i ragazzi per non perdere la continuità. Loro si sono impegnati molto e hanno fatto di tutto per rimanere connessi, non li ho mai sentiti lamentarsi e hanno avuto grande capacità di adattamento. Per la nuova stagione ci stiamo organizzando per ripartire a settembre con ancora più entusiasmo, dalla motivazione che ho visto nei loro occhi nelle prime partite disputate e con la stessa voglia di giocarci ogni gara divertendoci. È come se fosse un nuovo inizio per tutti ed è così bello rimettersi in gioco. Senza dimenticare che ci aspetta anche la giornata a Coverciano, sarà un meraviglioso sogno a occhi aperti che si concretizza per tutti e non vediamo l'ora!".