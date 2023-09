Ora il programma delle gare dellaLeague è finalmente completo e tutti noi telespettatori potremo organizzarci per capireDopo l'annuncio di Amazon Prime Video delle prime 4 gare che saranno trasmesse in esclusiva sul proprio portale ora è arrivato anche l'annuncio di Mediaset sulle 6 gare che invece saranno visibili in chiaro su Canale 5.con l'esordio di Mercoledì 20 settembre che vedrà i nerazzurri impegnati a San Sebastian con la Real Sociedad (l'altra gara saà quella in trasferta con il Salisburgo alla 4a giornata). Il big match fra PSG e rossoneri del 25 ottobre a Parigi sarà la seconda gara trasmessa di Leao e compagni (la prima è quella della seconda giornata a Dortmund contro il Borussia.Se Prime ha in esclusiva la miglior partita delle italiane il mercoledì, Mediaset ha invece in co-esclusiva con Sky la miglior partita delle italiane del martedì sera da poter trasmetterePiù variegata la scelta dell'azienda del Biscione che parte con Lazio-Atletico Madrid della prima giornata e trasmetterà anche Union-Berlino-Napoli alla terza giornata. I big match più tesi? Milan-PSG alla 4a giornata e Inter-Real Sociedad alla 6a.Queste partite, come detto, saranno visibili anche. Il big match in esclusiva è sicuramente Napoli-Real Madrid che sarà visibile sul satellit. Poi ci sarà anche Sandro Tonali che con il suo Newcastle torna a Milano contro il Milan e anche Inter-Salisburgo a San Siro.