: Milan, Napoli e Inter sono in Champions - e le prime due si sfideranno una contro l'altra - Roma e Juventus in Europa League e in Conference c'è la Fiorentina. Stabiliti i sorteggi, sono state decise anche date e orari delle partite.- Andata: martedì 11 aprile a Lisbona, ore 21; ritorno: mercoledì 19 aprile a Milano, ore 21. In tv:- Andata: mercoledì 12 aprile a Milano, ore 21; ritorno: martedì 18 aprile a Napoli, ore 21.: andata 9/10 maggio, ritorno 16/17 maggio: 10 giugno allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul- Andata: giovedì 13 aprile a Rotterdam, ore 21; ritorno: giovedì 20 aprile a Roma, ore 21- Andata: giovedì 13 aprile a Torino, ore 21; ritorno: giovedì 20 aprile a Lisbona, ore 21: andata 11 maggio, ritorno 18 maggio: 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest- Andata: 13 aprile a a Poznan, ore 21; ritorno: 20 aprile a Firenze, ore 21: andata 11 maggio, ritorno 18 maggio: 7 giugno alla Eden Arena di Praga