L'. Alle 21 i bergamaschi ospitano al Gewiss Stadium ilper la sesta e ultima giornata del girone F e la squadra die strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, oltre a scongiurare il rischio di sorpasso anche da parte dello Young Boys (impegnato a Manchester con lo United già aritmeticamente primo).- La violenta nevicata su Bergamo non accenna a smettere e questo ha messo a rischio la sfida tra Atalanta e Villarreal. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la UEFA spinge per far iniziare la partita e valutare in corsa, ma la decisione sarà presa solo intorno alle 20.30, quando ci sarà un nuovo sopralluogo dell'arbitro Taylor con i capitani delle squadre per valutare le condizioni. Se non sarà possibile giocare, l'ipotesi di rinvio è domani alle ore 15.- Sempre tanti gol tra Atalanta e squadre spagnole, 21 nei cinque precedenti, ma l'Italia non porta bene al Villarreal: solo una vittoria per il Submarino Amarillo nelle ultime 8 partite giocate nel nostro Paese in coppe europee, 0-1 all'Olimpico contro la Roma negli ottavi di Europa League del 2016/17. Gasperini si affida alla sua cooperativa del gol: nove marcatori diversi in questa Champions, record ex aequo con Chelsea e Manchester City.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata.: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; M. Gomez, Parejo, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Danjuma.​