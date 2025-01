Barcellona-Atalanta LIVE, le formazioni ufficiali: Retegui sfida Lewandowski con Pasalic e De Ketelaere

Getty Images

Il pareggio difficilmente potrebbe bastare alla squadra di Gasperini: Leverkusen e Aston Villa, che sono rispettivamente all'8° e al 9° posto, hanno sfide semplici – almeno sulla carta – dato che se la vedranno, rispettivamente contro Sparta Praga (già eliminato) e Celtic (già qualificato).

: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé; Gavi, De Jong, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, De Ketelaere. All. Gasperini.: Oliver.: /: /L'ha nelle mani il proprio destino: i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, con una vittoria nell'ultima giornata della fase campionato della Champions League, potrebbero piazzarsi definitivamente tra le prime otto e assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dal turno playoff. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il: saranno i catalani di Hansi Flick, infatti, gli ultimi avversari della Dea. Non c'è la stella dei bergamaschi Ademola Lookman, che si è fermato per infortunio e ne avrà per qualche settimana.L'Atalanta, attualmente settima a quota 14 punti, si qualifica direttamente agli ottavi se...