Atalanta, sondaggio della Fiorentina per Zaniolo: la situazione

La sessione invernale di calciomercato si avvia verso le battute conclusive e tra le squadre di Serie A che si stanno muovendo con grande insistenza in questi giorni, c'è anche la, che dopo aver messo a punto l'arrivo dinon ha alcuna intenzione di fermarsi.e che allo stesso tempo sia in grado di fornire garanzie a mister Raffaele Palladino. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà,

Ricordiamo che il trequartista ex Roma, in estate, era stato al centro di un'importante trattativa di mercato, che aveva visto l'Atalanta spuntarla proprio sulla Viola. Adesso, però, il ds Pradè sembra intenzionato a tentare nuovamente l'affondo per il classe 1999, forte anche del- La Fiorentina ha, di recente, definito la cessione di, mentre. Ecco che, quindi, nel caso in cui la Dea riuscisse a fare un colpo in entrata, Zaniolo diventerebbe un profilo sacrificabile.