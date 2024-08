AFP via Getty Images

Champions League, le fasce per il sorteggio. Ecco tutte le possibili rivali di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna

20 minuti fa



La nuova Super Champions League prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 agosto 2024 con l'ormai celebre "sorteggio" che vedrà le 36 squadre qualificate scoprire le rispettive 8 rivali da affrontare nel nuovo format a girone unico. 4 gare in casa, 4 in trasferta, due giornate interamente dedicate alla competizione e una classifica finale unica che vedrà poi spareggi ed eliminazioni. Con gli ultimi risultati della fase di qualificazione, i preliminari o meglio i playoff, si sono definite le celebri fasce che serviranno al super computer (niente palline da questa stagione) per stabilire i possibili accoppiamenti. Eccole nella nostra griglia.