AFP via Getty Images

Champions League LIVE: vincono Atletico Madrid e Lille

Francesco Guerrieri

un minuto fa



Nuova giornata di Champions con due italiane in campo: la Juventus ospita il Manchester City di Guardiola, il Bologna gioca in Portogallo con il Benfica e il Milan ospita la Stella Rossa. L'occhio è puntato sulle squadre di Serie A ma non solo, perché in programma ci sono altre sei partite: ad aprire il martedì di Champions sono Atletico Madrid e Lille, che ospitano rispettivamente lo Slovan Bratislava e gli austriaci dello Sturm Graz. Da cerchiare in rosso è la sfida di Dortmund, dove il Borussia ospiterà il Barcellona di Flick.