Champions League LIVE: come cambia la classifica, gli accoppiamenti di Atalanta, Inter, Juventus e Milan

, tutte in contemporanea per la prima volta nella storia, per determinare gli ultimi verdetti di questa prima fase di(partite d'andata l'11/12 febbraio, col ritorno il 18/19)(andata il 4/5 marzo, ritorno l'11/12 marzo). Nessuna chance invece per il Bologna, che a prescindere dall'esito dell'ultimo impegno contro lo Sporting Lisbona, è già certo di aver concluso qui il suo percorso.A guadagnarsi il diritto di partecipare direttamente agli ottavi di finale della nuova Champions League saranno le prime 8 classificate della maxi-classifica, mentre le squadre che concluderanno la prima fase dalla nona alla ventiquattresima posizione sono quelle che prenderanno parte ai playoff di metà febbraio.Questa è la lista delle 18 partite in programma nella serata di oggi:: la squadra allenata da Guardiola, campione nel 2022, ha bisogno dei 3 punti contro il Bruges per essere certo del superamento del turno, mentre il Paris Saint-Germain può accontentarsi del pari a Stoccarda. Situazione simile a quella del Real Madrid campione uscente di Carlo Ancelotti, impegnato nella trasferta di Brest.Vi aggiorneremo, minuto dopo minuto, sulle evoluzioni di classifica e i conseguenti incroci delle squadre italiane, che si tratti di playoff od ottavi di finale.ENETSCORES_TEXT_STOP-->