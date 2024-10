Getty Images

Ilcontinua il suo cammino europeo e nella seconda giornata della fase campionato dellaarriva una sfida di assoluto prestigio: ilI rossoblù di Vincenzo Italiano sognano il colpo grosso ad Anfield, dopo aver pareggiato al Dall'Ara contro lo Shakhtar Donetsk nel primo turno. Un'impresa quasi impossibile, riuscita però nella scorsa stagione all'Atalanta nell'andata dei quarti di finale di Europa League, quando si impose con un netto 3-0.I Reds di Arne Slot sono una macchina quasi perfetta in questa stagione: una sola sconfitta in Premier League contro il Nottingham Forest, poi cinque vittorie in campionato, una in Coppa di Lega e quella contro il Milan a San Siro nella prima giornata di Champions.

: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz.. Slot.: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye.. Italiano.