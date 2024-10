Perché Chiesa non gioca Liverpool-Bologna

Getty Images

Il bilancio dicon il Liverpool è di poco meno di 90 minuti. 78 per la precisione, considerando anche il minuto giocato in Champions League contro il Milan oltre ai 18 in Premier ad Anfield contro il Bournemouth e i 59 minuti in Coppa di Lega contro il West Ham, con tanto di assist a Diogo Jota per il gol del momentaneo pareggio decisivo per il 5-1 finale.- Il minutaggio del classe '97 con i Reds non aumenterà oggi, in occasione della seconda giornata di Champions League contro il Bologna. Arne Slot non avrà a disposizione Chiesa,: "Mi dispiace per lui - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - ci teneva a giocare contro una squadra italiana, lo riavremo presto".

- Il debutto di Chiesa con la maglia del Liverpool è arrivato proprio contro una squadra italiana, in Champions League: quel minuto giocato contro il Milan, infatti, è stato il primo con i Reds; l'ex Juventus era entrato nei minuti di recupero al posto di Salah con il risultato già consolidato sul 3-1 per la squadra di Slot.in programma sabato 5 ottobre contro il Crystal Palace.