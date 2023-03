"Finché ci sarà l'1% di possibilità, dobbiamo provarci". Jurgen Klopp ha presentato così Real Madrid-Liverpool, ritorno degli ottavi di Champions League che si gioca alle 21 al Santiago Bernabeu. I Reds hanno bisogno di una vera e propria impresa per passare il turno, perché all'andata i blancos di Carlo Ancelotti si sono imposti ad Anfield per 5-2.



STATISTICHE - I precedenti, però, non sorridono agli inglesi: il Real Madrid ha vinto 6 delle ultime 7 partite contro il Liverpool in Champions, dopo aver perso i primi tre confronti. I Reds, tuttavia, sono una delle quattro squadre inglesi che sono state capaci di vincere in casa del Real nelle coppe europee: con loro Arsenal, Chelsea e Manchester City. Le ultime due trasferte madrilene sono però andate entrambe alle merengues. Il Real ha passato il turno in 26 delle 27 occasioni nelle quali ha vinto il match d'andata in trasferta: l'unica eccezione contro l'Ajax, nel 2018/19 (1-2 ad Amsterdam e 1-4 al Bernabeu).



Calcio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Real Madrid-Liverpool.