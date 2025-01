Champions League, sorteggio favorevole alle italiane: per i bookmaker Atalanta, Milan e Juventus vedono gli ottavi di finale

AFP via Getty Images

Derby italiano evitato e sorteggio fortunato per tutte e tre le italiane impegnate nei playoff diL’ha pescato il Club Brugge, già affrontato danella prima fase: nella sfida tutta nerazzurra - su- a bassa quota gli uomini di Gasperini, offerti a 1,20 contro il 4,50 del colpo belga. Milan e Juventus hanno evitato il derby e sono stati sorteggiati contro due team olandesi: rossoneri avanti a 1,45 contro il Feyenoord dato a 2,75, leggermente più alto il passaggio del turno bianconero, visto a 1,57, sul PSV proposto a 2,40, avversario già affrontato e battuto all’esordio.

Anche per quanto riguarda i 90 minuti di andata, i bookmaker pensano a un en plein italiano: più complesso il compito del Milan, dato a 2,25 in casa del Feyenoord (2,95), quote più agevoli per l’Atalanta, avanti a 1,92 ospite del Club Brugge, offerto a 3,70, come per la Juventus, unica con l’andata in Italia, il cui bis contro il PSV si gioca a 1,80 in netto vantaggio sul «2» fissato a 4,25.