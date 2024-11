Getty Images

Stoccarda-Atalanta 0-0: Nübel; Vagnoman, Rouault, Chase, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Fuhrich; El Bilal Touré. All. Hoeness.: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bellanova; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.: Rade Obrenovič (SVN)

è una sfida valida per la quarta giornata di Champions. La squadra tedesca ha già dato filo da torcere alla Juventus, mentre i nerazzurri di Gasperini sono nel loro momento migliore e continuano ad avere il miglior attacco con ben 29 gol messi a segno in campionato. In Champions però devono sbloccare l'ultimo passaggio: hanno perso 4 punti tra Arsenal e Celtic per errori davanti alla porta, fermandosi sullo 0-0. Serve vincere per non complicare i piani per un passaggio al prossimo turno.