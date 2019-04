Il primo round verso la finale ha inizio: alle 21 a Londrasi affrontano nella semifinale d'andata di. Gli Spurs hanno eliminato il Manchester City ai quarti, mentre gli olandesi arrivano dal successo di Torino con il quale hanno superato la Juventus.- Pochettino deve fare a meno dell'infortunatoe dello squalificato, ma può contare su una tradizione vincente: il Tottenham ha vinto infatti entrambi i precedenti con l'Ajax in tutte le competizioni, nel primo turno di Coppa delle Coppe del 1981/82. La squadra di ten Hag inoltre, storicamente fatica contro le squadre inglesi in Champions: solo un successo in sei sfide (nel 2012 contro il Man City), trovando il pareggio in tutti e tre i confronti in trasferta. Tottenham efficace in casa, vinte otto delle ultime dieci gare interne in Champions, e a caccia della sua prima finale: sarebbe la 40esima squadra differente ad arrivare all'ultimo match di Coppa dei Campioni/Champions League, l'ottava inglese, la prima di Premier dal 2008 (Chelsea). Il giovane Ajax invece è già nella storia: mai nessuno nella storia di Coppa dei Campioni/Champions League aveva superato due turni a eliminazione diretta differenti nella stessa edizione senza aver vinto la gara d'andata in casa.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose; Lucas Moura, Alli; Llorente.: Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic.