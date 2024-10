AFP via Getty Images

Un prestigioso pareggio per 0-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City e una vittoria rotonda, 4-0, a San Siro contro la Stella Rossa: fino ad oggi, il cammino nella League Phase di Champions dell'è stato convincente, con nessun gol al passivo. Anche l'avversario di stasera, gli svizzeri dello, sembra alla portata, ma attenzione all'insidia rappresentata dal terreno di gioco in erba sintetica, al quale i nerazzurri non sono abituati. Ad ogni modo, lo Young Boys si presenta alla sfida con due sconfitte nette alle spalle, 0-3 dall'Aston Villa e 0-5 dal Barcellona nelle prime due giornate.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Young Boys-Inter in diretta su Prime Video

GUARDA SU AMAZON PRIME VIDEO

Inzaghi ruota molto gli uomini anche in vista del big match contro la Juventus in programma nel fine settimana:pronti a guidare l'attacco, c'è posto in mediana perdato l'infortunio di Calhanoglu a Roma e ovviamente non riposa Mkhitaryan.rileva Acerbi, anche lui uscito malconcio dall'Olimpico, al centro della difesa. Cambiano anche i quinti: Dumfries e Carlos Augusto per Darmian e Dimarco.

: Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Lakomy, Virginius, Monteiro; Imeri, Ganvoula. All. Magnin.: Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi.