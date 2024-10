Inter, Milan e il gioco dell'oca su San Siro: San Donato e Rozzano sono sempre stati piani B

Che, dopo l'incontro di ieri a Roma presso il Ministero dei Beni Culturali, è stato certificato che resterà lì dov'è e subirà delle piccole modifiche, compatibilmente con la questione del vincolo sul secondo anello posto dalla Soprintendenza. In cambio,per Inter e Milan.. Ma tutto lascia pensare che una gran parte degli scogli che cinque anni fa - quando i vertici delle due società milanesi sposarono il progetto della Cattedrale di Populous – si misero di mezzo sia stata superata. Se così sarà, si può serenamente affermare che Inter, Milan e il sindaco - dopo una serie di schermaglie continue che ha portato allo spauracchio di un clamoroso addio dalla città di Milano e il pensiero ai progetti alternativi di San Donato Milanese e Rozzano – abbiano raggiuntoCome detto, attendiamo che davvero venga scritta la parola fine di questa storia infinita, maMediaticamente, in tutto questo tempo Inter e Milan si sono spese parecchio nel proporli come progetti forti, fortissimi e concreti dove sarebbero sorti i rispettivi ed imprescindibili impianti di proprietà. In questi cinque anni di tira e molla, per quelli che sono stati i passaggi formali e concreti che il Milan ha mosso con l'amministrazione comunale di San Donato tutto ha lasciato pensare che soprattutto la proprietà del club rossonero fosse entrato nell'ordine di idee di procedere spedito su questo fronte e considerare San Siro un piano alternativo. Ebbene,