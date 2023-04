Le italiane alla conquista dell'Europa. Dopo vent'anni anni dall'ultima volta sarà di nuovo derby Milan-Inter in semifinale di Champions - con un'italiana sicuramente in finale - il Napoli è arrivato ai quarti per la prima volta nella storia, Roma e Juventus sono ancora in corsa per la vittoria dell'Europa League e la Fiorentina potrebbe vincere la Conference.- Se una tra Inter e Milan dovesse vincere questa Champions League e contemporaneamente rimanere fuori dalle prime quattro in classifica,. In caso di vittoria della Champions dell'Inter, per esempio, a oggi ad andare in Champions sarebbero Napoli, Lazio, Roma e Milan (prime quattro in Serie A), più i nerazzurri. Se invece Inter o Milan dovessero vincere la Champions e arrivare tra le prime quattro in campionato, le italiane alla prossima edizione rimarrebbero quattro.- Cosa succede con l'Europa League? C'è uno scenario secondo il quale il Milan, pur arrivando quarto, potrebbe finire in Europa League., i nerazzurri e la squadra di Allegri andrebbero in Champions insieme alle prime tre del campionato (a oggi Napoli, Lazio e Roma), il Milan 'scivolerebbe' in Europa League con la Fiorentina e la sesta della Serie A - a oggi l'Atalanta - rimarrebbe fuori da ogni competizione europea.