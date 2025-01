Che fine ha fatto? Kutuzov, dal Milan di Ancelotti all'hockey su ghiaccio

RINASCITA CON ZEMAN - Dopo un breve e non redditizio prestito allo Sporting Lisbona in Portogallo, Zdenek Zeman decide di dargli fiducia e di riportarlo in Italia, in Serie B all'Avellino: nonostante la retrocessione della squadra irpina in Serie C1 a fine anno, Kutuzov gioca un gran campionato, realizzando 15 reti in 42 partite. La Sampdoria lo nota e lo riporta in A: a Genova il bielorusso disputa due buone stagioni, non segnando molto ma venendo spesso impiegato come jolly offensivo, disputando 67 presenze e segnando 7 reti. Nel 2006 viene ceduto al Parma, nell'ambito dell'affare che porta in blucerchiato Emiliano Bonazzoli: purtroppo per lui però in Emilia non riesce a ripetere le gesta campane, scendendo raramente in campo e perdendo il peso forma.