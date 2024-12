Che fine ha fatto? Vampeta: il "baffo" flop nell'Inter si è candidato in politica

UN PO' RIVELINO, UN PO' DUNGA - All'Inter di Massimo Moratti ci arriva quasi per caso, in un periodo più nero che azzurro della storia interista, momento nel quale l'ex presidente "bauscia" sembrava avere il lanternino per scovare i peggiori bidoni del mercato: centrocampista classe '74, esplode nel PSV Eindhoven, in Olanda, nel quale milita con Ronaldo, amico fraterno. Centrocampista centrale dal fisico statuario, poteva giocare anche sull'esterno, e in molti lo ricordano proprio per le sortite offensive, che lo avevano avvicinato ad un mostro sacro come Carlos Dunga. "E' un po' Rivelino, un po' Dunga" furono le parole del ct della Selecao Vanderlei Luxemburgo, "Un Tardelli moderno" lo definì addirittura il dg dell'epoca della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. In Olanda vince campionato e supercoppa, prima di tornare in Brasile, al Corinthians e finalmente nel 2000, proprio su suggerimento del Fenomeno che giocava insieme a lui nella Selecao, finisce all'Inter, per la cifra di 30 miliardi di lire. Firma un triennale con opzione per il quarto anno da 4 miliardi di lire netti a stagione.