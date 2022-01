continua a conquistare l'Italia, ancheParola diche nel Belpaese ha indossato, con alterni successi, le maglie di, prima di tornare in quellache lo aveva lanciato e che ora, nel 2022, ha cedutoUn prospetto di fenomeno,dicono in patria, cresciutotanto da conservarne la figurina attaccata sull'armadietto in Serbia, del quae presto sarà compagno.- Nikola, centrocampista di lotta e di governo, era nato in Kosovo, come iche invece è nato a Belgrado ed è cresciuto nella Stella Rossa,in cui invece è sbocciato il futuro juventino Dusan. In comune gli inizi in patria, ma mentre per Marko sono suonate subito le sirene del mercato, tanto da trascinarloper Nikola il trasferimento è arrivato dopo diversi anni in patria, prima di affermarsi in Turchia, nel, in segito ad alcune controversie in Serbia.- All'epoca infatti il suo trasferimento all', squadra dellafu molto controverso: si narra che fu portato controvoglia a firmare per il club e, tanto che nel 2011 la vedova di Arkan è stata condannata per i fatti legati al suo trasferimento.- In Italia una discreta carriera, con oltre 1al termine della quale ha lasciato il mondo del calcio entrandoCon un nipote d'arte, che può continuare a nobilitarne il cognome: anzi, a renderlo immortale nella Milano rossonera.@AleDigio89