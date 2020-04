Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.40, su Canale 5 - Quinto capitolo delle celebra saga sui pirati, con protagonista indiscusso Johnny Depp e il suo Jack Sparrow, che stavolta dovrà trovare il Tridente di Poseidone., alle 21.20, su Rai 4 - Nel 1967, a un anno dalla morte di Martin Luther King, a Detroit si scatena una rivolta per una retata della polizia, che portò a dei sequestri. Tratto da una storia vera., alle 21.30, su Canale 8 - Risate assicurate con il ragionier Paolo Villaggio, al secolo Ugo Fantozzi, e le sue avventure, questa volta in paradiso!, ore 21.15, su Sky Uno - Seconda puntata della nuova stagione della gara tra ristoranti più famosa d’Italia. Dirige l’orchestra il maestro Alessandro Borghese.ore 20.05, su Sky Sport Arena - L’epica finale dello scorso anno di Wimbledon, con Federer che arriva a 2 match point nel quinto set, per poi perdere in modo incredibile. Emozioni senza tregua, anche conoscendo già il risultato., alle 21.00, su Sky Cinema Family - Oscar e Golden Globe per il miglior film d’animazione per il nuovo capitolo di Spider Man., alle 21.15, su Premium Cinema - Racconto biografico di O’Rey, una storia di riscatto per il Brasile intero., su Netflix - La storia dell’incredibile caso giudiziario di OJ Simpson, stella del football americano accusato di aver ucciso la moglie Nicole Brown e il cameriere Ron Goldman. Un crescendo di emozioni, da vedere., su Prime Video - Robin Williams e Matt Damon, professore e giovane geniale, instaurano un rapporto speciale.su RaiPlay - Una caduta nel Tevere trasforma un ladruncolo in un supereroe dal cuore tenero e pronto a sventare un diabolico piano criminale.