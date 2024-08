Chelsea, affare fatto per Joao Felix: tutti i dettagli dell'affare

Getty Images

. Archiviati gli Europei 2024 in Germania, era quasi certa la volontà ferrea da parte del giocatore e del Barcellona di strappare un accordo con l'Atletico Madrid per il suo trasferimento a titolo definitivo in blaugrana, ma gli evidenti problemi economici del club catalano – come dimostra la mancata registrazione del colpo Dani Olmo – non hanno portato al finale tanto atteso, con Joao Felix che, tuttavia, ha trovato il suo lieto fine.

I Blues hanno trovato un accordo con l'Atlético Madrid e il suo agente, Jorge Mendes: secondo quanto rivelato da The Athletic,. Prenotato il viaggio per Londra per la giornata domani, quando svolgerà il consueto iter delle visite mediche nelle prossime 24-48 ore, prima di mettere la sua firma nero su bianco e trovare stabilità in quel di Londra.