Il Chelsea esclude Sterling, l'entourage: "Inaspettato, ora chiarezza". Cosa cambia per la Juventus

Ilcomincia la propria stagione senza Raheem. Non per via di un infortunio, ma a causa di una decisione tecnica da parte dell'allenatore Enzo Maresca: "Nient'altro da dire.".Cosa è successo? L'ex Liverpool era nella lista dei convocati per la partita contro il Manchester City, prima di campionato per le due squadre e gara da ex tra l'altro per Sterling, maE' arrivata una dichiarazione, affidata al Daily Mail, da parte di un rappresentante dell'entourage del giocatore: "Raheem Sterling ha un contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra due settimane prima per svolgere un allenamento individuale e ha avuto una pre-stagione positiva con il nuovo allenatore (Maresca, ndr), con il quale ha sviluppato un buon rapporto di lavoro. È impegnato, come sempre, a dare il massimo per il Chelsea FC e per i tifosi, che tiene in grande considerazione, e data la sua inclusione nel materiale ufficiale pre-partita del club questa settimana, ci aspettavamo che Raheem sarebbe stato coinvolto in qualche modo nella partita. Come entourage, abbiamo sempre avuto un atteggiamento positivo dialogo e rassicurazioni da parte del Chelsea FC in merito al futuro di Raheem nel club, quindi non vediamo l'ora di ottenere chiarezza sulla situazione. Fino ad allora, continueremo a sostenere il desiderio di Raheem di iniziare la nuova stagione in modo positivo".

A meno di schiarite dopo questo strappo di cui Maresca si è preso piena responsabilità in pubblico,. Un'opzione nelle ultime settimane è stata quella di uno scambio con Chiesa, ma. Solo che l'Atalanta è alle prese con la grana Lookman , tentato dal Psg, e potrebbe tornare con forza sudella Fiorentina.. Sullo sfondo, la solita Arabia Saudita, sempre pronta ad approfittare di queste situazioni.