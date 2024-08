Chelsea, Maresca: "Io come Guardiola solo nel look. Mi sono innamorato del suo calcio come di mia moglie"

Getty Images

Ci sarà un nuovo allenatore italiano alla guida delnella prossima stagione: Enzosi sta preparando all'annata più complicata ed entusiasmante della sua giovane carriera da tecnico. L'exne ha parlato in una lunga intervista a The Athletic, nella quale ha avuto modo anche di tornare sul suo maestro, Pep"Le persone, i media, i tifosi, o il club non possono aspettarsi cheQuando sono arrivato al, mi hanno chiesto di cambiare lo stile e di giocare nello stesso modo in cui gioca il City. Io ho detto loro che non avevamo gli stessi giocatori e che io stesso ero lo stesso allenatore. La stessa cosa ho fatto quando ho incontrato il. L'idea è quella, ma avremo bisogno di. City e Arsenal che dominano questo campionato hanno gli stessi tecnici da 8 e 5 anni. Noi siamo qui da due o tre settimane ma", ha detto il 44enne che ha firmato un contratto dianni con i londinesi..

"L'idea di calcio nostra è vicina,, ma questo non significa che sia esattamente identica. Ma se sono dove sono ora èAvevo 28, 29 anni. Ho affrontato ilcon il. In campo ho capito che giocare contro di lui non era la stessa cosa che giocare contro un'altra squadra. Stavo ancora giocando e guardavo già le partite, le analizzavo, guardavo gli allenamenti su YouTube, perchéCon Guardiola parliamo spesso, ci telefoniamo. Quando mi ha preso il Chelsea, è stato molto felice perché sa che, con il tempo, potremo costruire qualcosa di importante. MaA mia moglie per esempio piacerebbe molto che avessi i capelli..."