Ora è tutto fatto: un ritardo nelle visite mediche diha fatto slittare l'ufficialità, ma Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea . Dopo l'esonero di, il tecnico toscano ha trovato l'accordo con il Napoli per la risoluzione e proprio riguardo a questa trattativa spunta un retroscena:. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, il presidente De Laurentiis ha posto come condizione per l'accordo l'inserimento di, un modo per blindare gli altri giocatori attenzionati dal tecnico toscano (Callejon, Hysaj e Koulibaly in particolare).No ai big del Napoli quindi, ma nulla vieta di pescare in Italia e proprio dalla Serie A Sarri conta di avere il suo prossimo centravanti: l'obiettivo numero uno, scrive Tuttosport, è. Il Chelsea punta a cedere Morata per fare spazio al Pipita, che potrebbe non partire solo da Torino: nel mirino ancheper sostituire David Luiz, sul piatto(60 per Higuain, 40 per Rugani per cui i bianconeri ne chiedono 44). Prima però l'ufficialità: Sarri c'è, al via il mercato dei Blues.