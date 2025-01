Chi è Alex Valle, la nuova idea del Como nata e cresciuta nel Barcellona

GETTY

È illa squadra italiana più attiva in questa sessione di. La squadra dista battendo tutti i record di spesa per unae l’apporto dei nuovi arrivati sta subito impattando sulle sorti dei lariani, basti vedere alla rete diche aveva aperto la sfida con il. Sul lago però non ci si ferma eSi tratta di un giovane,, terzino sinistro di proprietà dele attualmente in prestito al. Come riportato da Fabrizio Romano, il Como ha avviato i contatti con i catalani che hanno ancora in mano il cartellino del giocatore.

Alex Valle è una delle certezze del Celtic – con il quale ha già 17 presenze in stagione – ma potrebbedopo che i biancoverdi stanno per ultimare l’arrivo diSpazio per lo spagnolo insomma non ce ne sarebbe più, motivo per il quale il Barcellona starebbe pensando di spostare il prospetto in modo da far sì cheFabregas ha già dato il suo placet: il giocatore è consideratoe la trattativa è in evoluzione. Il catalano arriverebbe al Como con unanche se i dettagli dell’operazione sono ancora da definire.

Classe 2004, ventenne,Ha un contratto con il Barcellona fino al 2026 e ha svolto tutta la trafila delle giovanili del club e delle nazionali spagnole. In forza al Barcellona B, ha anche esperienzee al, dov’è andato in prestito. Con la stessa formula, è passato in estate aldove si è affermato nella prima parte della stagione.Al club che fu anche di Fabregas, è arrivato nelNel 2023 il suo debutto tra i professionisti con l'Andorra. Nello stesso anno, è entrato anche nella squadra del torneo deglinel 2023, disputati con la Spagna.