Chi è Ali Baràt, il procuratore di Moises Caicedo

Ali Baràt è il miglior agente del 2023. Il proprietario dell'agente Epic Sports a 43 anni ha vinto il premio come Best Agent consengnato durante la cerimonia del Golden Boy. Per capire come si è arrivati qui basta un nome e un cognome: Moises Caicedo. Il suo è stato il trasferimento dell'estate 2023, il Chelsea l'ha pagato 133 milioni (bonus inclusi) alla fine di una corsa a tre con Arsenal e Liverpool. Baràt è stato regista di uno degli affari più costosi nella storia del calcio. Ma mica è finita qua, perché in Blues ha portato anche Jackson e presto arriverà Paez (già bloccato per l'estate 2025); tra i trasferimenti più recenti quello di Datro Fofana al Burnley e Maatsen al Borussia Dortmund. Una puntata anche in Italia dove ha portato Sardar Azmoun, preso dalla Roma.



BARAT A CASA DI RONALDO - Da qualche mese Baràt ha un socio: Francesco Facchinetti, che ha superato l'esame per diventare procuratore Fifa e dopo qualche colloquio con diversi agenti e direttori sportivi ha deciso di affiancarsi all'agente internazionale. La sede dell'Epic Sports è a Funchal, capoluogo dell'isola di Madeira. Portogallo. Lì dove un 'certo' Cristiano Ronaldo è di casa. Agente ambizioso, a oggi ha più di 20 succursali in giro per il mondo ma vuole espandersi ancora di più.



IL MODELLO RAIOLA - Baràt è un procuratore aperto alle novità e al dialogo, la sua filosofia è prendere giovani talenti da valorizzare e portarli al massimo. E ci riesce alla grande: Caicedo quattro anni fa giocava in Ecuador, oggi è al Chelsea che - bonus compresi - l'ha pagato più di 120 milioni. I modelli ai quali si è ispirato sono Raiola, Mendes e Trimboli, la svolta è arrivata nel 2009 ad Abu Dhabi dopo una stretta di mano col proprietario del Manchester City Sheikh Mansour. Il resto è storia, ma ancora non è finita.



CHI SONO I GIOCATORI GESTITI DA ALI BARAT



Nicholas Jackson

Ian Maatsen

David Datro Fofana

Kendry Paez

Mahmoud Dahoud

Sardar Azmoun

Soumaila Coulibaly

Tomas Araujo

Gonçalo Borges

Moise Sahi Dion

Zini

Lamarana Jallow

Maximilian Neutgens

Sayha Seha