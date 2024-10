Milan, Fonseca: "Non sono un attore, se c'è un problema non me ne frega un cazzo del nome del giocatore"

Redazione Calciomercato

Il tecnico del, Paulo, ha presentato la sfida di domani contro l'Udinese, in diretta da Milanello:Milan-Udinese a San Siro negli ultimi anni è in perfetto equilibrio..."È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una buona squadra che sta facendo un buon inizio di campionato, molto aggressiva, gioca bene ed è molto motivata. Sono sicuro che noi dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Sarà intensa e molto difficile".

Il primo giorno è stato bello, perché non ho visto nessuno. Poi ho incontrato la squadra e abbiamo iniziato a preparare la partita con l'Udinese. Per me è stato molto importante ieri parlare di quello che era successo con la Fiorentina. Cosa ci siamo detti? Tutto quello che voi pensate, quello di cui è normale parlare dopo quello di cui è successo. Non chiudo gli occhi davanti ai problemi, li affrontiamo.Io frainteso per la mia leadership silenziosa? Non sono un attore, vivo dentro lo spogliatoio faccia a faccia con i giocatori. Se abbiamo qualche problema non me ne frega un cazzo del nome dei giocatori, li affronto direttamente e mi rivolgo a coloro che hanno sbagliato.

Se chi ha sbagliato a Firenze verrà punito? Vediamo domani, per me è importante lo spirito di squadra del Milan. Dobbiamo prenderci le responsabilità quando sbagliamo, se qualcuno non la pensa così per me è difficile"