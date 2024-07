Chi è Alice Bellandi, la campionessa italiana di judo

AFP via Getty Images

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 per stupire e per centrare quella medaglia che le è sfuggita tre anni fa. Classe 1998, bresciana, nel pieno della maturità sportiva e pronta a dimostrare tutto il suo valore. Il suo palmares a soli 25 anni è già notevole ed è considerata una delle migliori atlete del judo a livello internazionale.La judoka azzurra nel 2024 ad Abu Dhabi ha vinto l'argento nei -78 kg, battuta soltanto in finale dalla tedesca Anna-Maria Wagner. Bellandi si conferma così ai massimi livelli mondiali, dopo l'argento ottenuto agli Europei 2023 e il bronzo ai mondiali di Doha 2023. Amante dei tattoo - Si allena spesso a Roma, ama gli animali ed è appassionata di tatuaggi, mentre i viaggi per i vari tornei internazionali non le pesano a suo dire. A livello juniores è sempre stata una delle migliori judoke al mondo e – dopo un periodo di assestamento – anche tra i pro ha confermato di avere qualità ben sopra alla media.La Bellandi la vedremo sul Tatami giovedì 1 agosto, dalle qualificazioni dei -78 kg. La finale è in programma tra le 16 e le 19 dello stesso giorno.