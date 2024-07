Chi è Alice Volpi, la superstar della scherma azzurra

AFP via Getty Images

Senese, con madre brasiliana, tifosissima. A 32 anni, nel fior fiore della maturità sportiva, un talento eccezionale, pronto a prendersi la scena. Alice Volpi riveste senza dubbio un. Il suo palmares, tra le altre cose, può contaretra prove individuali e gare a squadre, e di altrettanti ori europei.- Nel 2021 Alice Volpi ha partecipato ai suoi primi Giochi olimpici a Tokyo ed è andata ben al di sotto delle aspettative. Nella prova individuale, dopo aver sconfitto la, viene battuta da Deriglazova in semifinale e, nella finalina per il bronzo, perde all'ultima stoccata con l'altra russa Larisa Korobejnikova. Nella gara a squadre, insieme a Erica Cipressa, Arianna Errigo e Martina Batini, perde ancora in semifinale contro le francesi, ma questa volta ha la meglio nella finale di consolazione sopravanzando gli Stati Uniti per 45 a 23,. Una gioia, ma gli obiettivi erano altri.

- Ora a Parigi arriva con più consapevolezza, forte del titolo mondiale individualee del doppio oro a squadre, conquistato sia ai Mondiali 2023 che agli Europei 2024. Insieme ad Arianna Errigo è sicuramente una delle due stelle della Nazionale femminile in queste Olimpiadi.– La Volpi sarà impegnata ai Giochi 2024 nel fioretto individuale e a squadre. I singolari, con i 32esimi di finale dalle ore 9.30. La prova a squadre inizia con i quarti di finale alle ore 11.50 di. Le finali per le medaglie sono previste in serata entrambi i giorni.