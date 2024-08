Chi è Alidou, il nuovo acquisto del Verona che giocava con Bisseck

Getty Images

Tra le tante scommesse del Verona 2024/25 c'è. E' un esterno offensivo che ha sempre giocato in Germania, lascia per la prima volta il suo Paese e in gialloblù ha debuttato nella gara interna persa 0-3 contro la Juventus nella seconda giornata di campionato: Alidou è entrato a poco più di mezz'ora dalla fine al posto di Livramento, senza riuscire a incidere più di tanto sulla partita.- Alidou, in quel caso cercando più il fondo per metterla in mezzo. Cresciuto nel settore giovanie dell'Amburgo, è considerato uno dei migliori talenti del club tedesco; nel 2022 lo prende l'Eintracht Francoforte, che l'anno scorso l'ha girato in prestito al Colonia col quale ha totalizzato 4 gol in quasi 30 presenze stagionali.

- Doppio passaporto togolese e tedesco, Alidou ha scelto la Germania come nazionale con la quale giocare:nel quale Alidou è subentrato nelle partite contro contro Repubblica Ceca e Inghilterra. E' stato un torneo sfortunato per la Germania capitanata da Bisseck, ed eliminata nella fase a gironi dopo tre partite.