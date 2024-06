Chi è André Trindade, il nuovo obiettivo del Milan

Getty Images

Tra i vari profili sondati (da Wieffer a Fofana), c’è un nome che sta stuzzicando la fantasia della squadra mercato rossonera., come riportato da MilanNews, mediano del Fluminense e della nazionale verdeoro. André ha un contratto in scadenza al 31 dicembre 2026 e rientra tra i profili che il Milan sta sondando per un rinforzo a centrocampo. Valutazioni in corso nella sede milanista, il dossier del classe 2001 è sul tavolo della dirigenza così come altri profili.

Ma andiamo a scoprire di chi si tratta.André Trindade da Costa Neto, classe 2001 brasiliano nato a Ibiritaia, comune nello Stato di Bahia, parte della mesoregione del Sul Baiano e della microregione di Ilhéus-Itabuna., dove gioca in tutte le formazioni giovanili, approdando prima in Under 17 e poi in Under 20. Nel vivaio del club verdeoro, il profilo di André emerge come un mediano moderno, da collocare stabilmente in un 4-2-3-1 che è il modulo con il quale cresce e dimostra di meritare un posto in prima squadra.Sono i primi 3 minuti della sua carriera da professionista. Hellmann gli concede i primi scorci di calcio tra i grandi, saranno poi Machado e Diniz a renderlo uno dei pilastri della Fluminense, arrivando a vincere sia la Copa Libertadores che la Recopa Sudamericana.

Ma cos’ha portato André a finire nel mirino del Milan? Al di là di un fisico tutt'altro che statuario (1,76m x 76 kg),Il classe 2001 è spesso protagonista di letture difensive precise e puntuali, disimpegnandosi grazie a una visione di gioco e a un dribbling di buona fattura, che gli permette di superare gli avversari. Il suo modo di stare in campo rispecchia la completezza che si richiede a un centrocampista moderno: intenso, completo, che più che essere duttile, riesce a essere quel faro per la mediana, quell’equilibratore necessario per ogni formazione.