Milan, primi contatti tra il Manchester United e Zirkzee

26 minuti fa



Joshua Zirkzee continua a essere in cima alla lista dei dirigenti del Milan per l'attacco, ma negli ultimi giorni si è intensificato anche il pressing del Manchester United sull'attaccante olandese: come riporta Sky Sport UK, i Red Devils, che hanno già chiarito di essere pronti a pagare al Bologna la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, sarebbero in trattativa con i rappresentanti di Zirkzee.



Ricordiamo la novità degli scorsi giorni. Secondo quanto riscontrato da Calciomercato, il vincolo previsto nel contratto di Zirkzee non scade il prossimo 15 luglio, ma la sua validità si estende lungo il corso di tutto il prossimo mese, terminando nei primi giorni di agosto. Un retroscena fondamentale e che fornisce margini di manovra sia al Milan che alle sue concorrenti.